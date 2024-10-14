Вестник Кавказа

Вирус Коксаки: что это, симптомы и способы лечения

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
По данным СМИ в Турции в 2024 году наблюдается вспышка вируса коксаки. Что это за болезнь, как передается, каковы симптомы?

Вирус Коксаки имеет второе название - «турецкий вирус». Периодически в разных регионах Турции случаются вспышки этого заболевания, по некоторым данным, вирус «гуляет» по Анталье и сейчас. Однако коксаки можно заразиться не только на заграничных курортах.

Что такое вирус коксаки?

Прежде всего нужно знать, что коксаки - не один, а группа вирусов, это РНК-содержащие энтеровирусы. Коксаки активно размножаются в желудочно-кишечном тракте. В зависимости от того, каким именно видом вируса коксаки заболел человек, будут зависеть и симптомы.

Чаще всего коксаки встречается у детей, это одна из «болезней грязных рук», заразиться можно через плохо вымытые фрукты, контактным, воздушно-капельным и другими путями. Вирус очень заразен.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Те, кто переболел коксаки один раз, имеют шансы снова заразиться вирусом, но, скорее всего, болезнь будет протекать во второй раз в более легкой форме.

Ближайший родственник Коксаки - полиовирус, возбудитель полиомиелита.

Симптомы коксаки

Известно около 30 форм возбудителя коксаки, их разделили на две подгруппы: Коксаки A и Коксаки B.

Коксаки А - тот самый вирус с сыпью «рука-нога-рот». Сыпь обычно появляется у юных пациентов, во рту может появиться стоматит или ангина, также пузырьковые образования можно заметить на руках и подошвах ног. Нередко при коксаки также возникает конъюнктивит.

Коксаки B в большей степени похож на грипп - появляются сильная мышечная боль и слабость, лихорадка, краснеет горло.

Для всех пациентов характерно повышение температуры до 39-40°, головная боль, тошнота. Могут симптомы пищевого отравления  в виде расстройства стула и рвоты, часто увеличиваются лимфоузлы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При коксаки симптомы проявляются резко, а температура не сбивается лекарствами. Сыпь может зудеть и зачастую появляется после двух суток с начала болезни.

Острая стадия заболевания обычно длится до пяти дней. Сыпь проходит примерно за десять дней.

Как лечить вирус коксаки?

Специфического лечения вируса нет, лечение носит симптоматический характер и обычно включает противовоспалительные, антигистаминные препараты, назначается обильное питье.

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