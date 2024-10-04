Российские туристы в Турции заражаются новым вирусом

Неизвестный вирус распространяется среди жителей и туристов турецкого Белека. Вирус поразил уже несколько десятков человек.

В Турции отмечается вспышка заболеваемости вирусом - по одним данным это очередной вариант коронавируса, по другим - вирус коксаки. Не исключено, что болезнь возникает на фоне заражения новым вирусом.

Согласно данным SHOT, заболеваемость пошла вверх в Белеке. Среди инфицированных есть российские туристы. Врачи ставят пациентам диагноз «острая инфекция, неуточненная», выписывают антибиотики и противоинфекционные препараты.

Каковы симптомы вируса? Температура поднимается выше 39 и почти не сбивается лекарствами, пациенты ощущают сильную ломоту в теле, расстройство пищеварения, у некоторых случается рвота. Острая фаза длится четыре-пять дней. У некоторых заболевших детей появилась сыпь на конечностях, в связи с этим есть версия, что в Белеке болеют вирусом коксаки, это подтип энтеровируса.

У всех пациентов в крови повышен C-реактивный белок, азот мочевины и количество нейтрофилов.

Часть отдыхающих привозят болезнь домой - инкубационный период заболевания длится 4-14 дней, поэтому симптомы проявляются уже по возвращении из отпуска.