Вестник Кавказа

Врач призвал готовиться к попаданию в РФ вируса Марбург

Врач призвал готовиться к попаданию в РФ вируса Марбург
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Врачам в России нужно подготовиться к риску ввоза в страну вируса Марбург.  Ранее вспышки и отдельные случаи заражения фиксировали в Африке. В конце сентября в Руанде заболели 26 человек, восемь умерли.

Вирус Марбург получил распространение в восточноафриканском государстве Руанда и может проникнуть на российскую территорию.

«Завоз [инфекции в страну] — вопрос не исключенный, наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся, и вот на это тоже нужно не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия»

– академик РАН Геннадий Онищенко

Вирус Марбург является патогеном, относящимся к семейству флавивирусов. Он вызывает высококонтагиозное геморрагическое заболевание, которое имеет высокую летальность.

Симптомы вируса Марбург могут проявляться на 5-10 день после заражения. Они включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и суставах. Постепенно возможны более серьезные симптомы, такие как кровотечения, диарея и рвота. Важно отметить, что данное заболевание требует немедленного диагностирования и лечения, так как без должной помощи уровень смертности может достигать 80%.

Вирус Марбург передается от человека к человеку через контакт с биологическими жидкостями, а также путем прямого контакта с зараженными. Ключевую роль в распространении вируса играют летучие мыши, которые выступают в качестве резервуаров для инфекции.

Изучение механизма передачи вируса имеет критическое значение для контроля за его распространением, подчеркнул врач.

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