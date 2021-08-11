Опасный вирус Марбург: о новой эпидемии предупредили в ВОЗ

Очередной опасный вирус может в сжатые сроки распространиться по миру – речь идет о вирусе Марбург, от которого не существует лечения, не изобретена пока и вакцина. Пока вспышка вируса Марбург наблюдается в Руанде, один случай возможен в Гамбурге

Вирус Марбург активизировался в Африке и, возможно, проник в Европу, рассказали в ВОЗ.

По данным организации, в Руанде подтверждены 26 заражений, при этом восемь пациентов скончались. Болезнь наблюдается в семи из 30 округов.

"ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне"

– организация

В сообщении также уточняется, что вирус может перейти в соседние страны, так как заболевшие живут на территории, граничащей с Демократической Республикой Конго, Танзанией и Угандой.

В ВОЗ уточнили, что вирус может оказаться и на других континентах, поскольку болеют люди и в столице, где действует международный аэропорт. Более того, из контактировавших с больным уже съездил в Бельгию.

Сегодня вечером стало известно, что прогноз организации начинает сбываться. Как пишут немецкие СМИ, в Гамбург из Франкфурта по железной дороге приехал мужчина, который мог подхватить болезнь Марбург в Руанде. Сейчас у него высокая температура, а в Руанде он общался с заболевшим. Его сразу изолируют и заберут на специальной машине.

Симптомы вируса Марбург

Болезнь переносят фруктовые летучие мыши. Заразиться можно также от больного человека, если контактировать с его биологическими жидкостями. Опасны также поверхности и материалы. Инкубационный период составляет 2-21 день.

Проявляется вирус высокой температурой, головными болями и болями в животе, болями в мышцах, рвотой и диареей. Больных отличает особый "осунувшийся" вид, безучастность и апатия. Позже появляются множественные кровотечения, вызывающие серьезную кровопотерю.

В настоящее время не существует ни лечения, ни вакцины от вируса. Летальность в среднем достигает 50%. Выжить помогает активная поддерживающая терапия (прежде всего регидратация), проводится симптоматическое лечение.