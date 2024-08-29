Что такое полиомиелит: симптомы, чем опасен и как лечить?

Роспотребнадзор напомнил об опасности вспышки полиомиелита. Что такое полиомиелит, какие у него симптомы и что нужно делать, чтобы им не заболеть - рассказываем в этом материале.

25 октября мир отмечал Всемирный день борьбы с полиомиелитом, в связи с чем ВОЗ и ЮНИСЕФ напомнили о необходимости вакцинации, прежде всего, на Украине, где число привитых от заболевания ниже рекомендованного уровня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое полиомиелит?

Полиомиелит - это инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом, живущем в желудочно-кишечном тракте и иногда в горле. Полиомиелит - крайне опасное заболевание, которое может поразить головной и спинной мозг, вызвать паралич и даже смерть.

Что вызывает полиомиелит?

Полиомиелит вызывает один из трех штаммов полиовируса из семейства энтеровирусов, которые приводят к развитию герпеса и менингита. Попав в организм через рот, полиовирус перемещается в миндалины, размножается в горле, опускается в желудок и кишечник, попадает в лимфатические узлы, печень и селезенку. Только 1-2% от вируса попадают в кровоток, спинной и головной мозг, повреждая ЦНС и мотонейроны, отвечающие за функционирование мышц.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда проявляется полиомиелит?

Симптомы заболевания проявляется в течение 6-20 дней после заражения, в отдельных случаях - в течение 35 дней.

Кто может заболеть полиомиелитом?

Хотя считается, что наиболее уязвимы к вирусу, вызывающему полиомиелит дети до 5 лет, любой человек, который не вакцинирован, может заболеть. Поскольку в мире все еще есть страны, где полиовирус не был побежден, человек, в них побывавший, может привезти заболевание в свою страну и тем самым спровоцировать вспышку.

Как передается полиомиелит?

Вызывающий полиомиелит полиовирус передается в основном фекально-оральным, реже воздушно-капельным путем.

Вирус, который накапливается в горле, носоглотке и верхних отделах желудочно-кишечного тракта распространяется через слизь, выделяющуюся при чихании, например. Ее частицы могут попасть на пищу или воду и, таким образом, заразить другого человека.

Фекально-оральный путь передачи вируса зачастую наблюдается в районах с плохими санитарными условиями. Полиовирус, выделяемый с фекалиями, может попасть в еду с грязных рук, в частности.

Если говорить простыми словами, то человек заражается полиомиелитом, когда полиовирус попадает ему в рот.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как диагностируют полиомиелит?

Полиомиелит можно диагностировать только с помощью лабораторного анализа. Для того чтобы поставить соответствующий диагноз, медработники берут на анализ кал и мазок из горла.

Как долго заболевший может переносить полиовирус?

Человек, который является носителем полиовируса, остается заразным в течение 10 дней до и после проявления признаков заболевания. В кале вирус сохраняется до полутора месяцев.

Симптомы полиомиелита

Различают четыре вида течения полиомиелита:

Бессимптомный полиомиелит составляет от 70 до 90% случаев. При таком течении болезни у зараженного нет никаких симптомов, однако он является переносчиком, то есть может заразить других. Абортивный полиомиелит (полиомиелит в мягкой форме) встречается у 5% заряженных пациентов. При такой форме полиомиелита симптомы как при простуде: повышенная утомляемость, субфебрильная температура (до 38 С), боль в горле, головная боль, потеря аппетита, тошнота, диарея или запор, боль в животе. Через два-три дня симптомы проходят без последствий. Непаралитический полиомиелит встречается примерно у 1% заболевших. На первом этапе болезни симптомы такие же, как при абортивном полиомиелите, но затем к ним прибавляются симптомы асептического менингита: боль в шее, ригидность (напряжение) затылочных мышц, покалывание в руках и ногах, светочувствительность, боль в мышцах, снижение мышечного тонуса. Симптомы проходят через одну-две недели без паралича. Паралитический полиомиелит - самая опасная форма полиомиелита, при которой поражаются головной и спинной мозг. Этот вид полиомиелита встречается у одного-двух процентов заболевших, протекает в два этапа, симптомы которых следующие:

на первом этапе симптомы такие же, как при абортивном полиомиелите: 3-4 дня лихорадки, которая то усиливается, то ослабевает. Затем начинается сильная мышечная боль, появляется слабость в мышцах и мышечные спазмы, после которых наступает паралич различных частей тела. Мышечный тонус ослабевает постепенно, в течение примерно двух суток, прежде чем наступает полный паралич. Самый распространенный симптом - вялый паралич (чрезмерная расслабленность мышц) в руках, ногах, туловище, груди и животе.

симптомы такие же, как при абортивном полиомиелите: 3-4 дня лихорадки, которая то усиливается, то ослабевает. Затем начинается сильная мышечная боль, появляется слабость в мышцах и мышечные спазмы, после которых наступает паралич различных частей тела. Мышечный тонус ослабевает постепенно, в течение примерно двух суток, прежде чем наступает полный паралич. Самый распространенный симптом - вялый паралич (чрезмерная расслабленность мышц) в руках, ногах, туловище, груди и животе. на втором этапе паралитического полиомиелита вирус поражает нейроны и нервные волокна продолговатого мозга, который контролирует дыхание, кровеносную систему, процесс приема пищи, глотание и речь. Это вызывает нарушение дыхания, глотания, затруднение речи и паралич дыхательных мышц, что в итоге приводит к смерти.

Человек, переболевший паралитическим полиомиелитом может навсегда остаться инвалидом или умереть.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Чем лечат полиомиелит?

Лекарства от полиомиелита нет, поэтому для заболевшего, в первую очередь, обеспечивают комфортные условия и проводят поддерживающую терапию для предотвращения осложнений.

В каких странах есть полиомиелит?

В 1988 году полиомиелит был побежден в 122 странах мира, однако:

Афганистан и Пакистан остаются двумя регионами, где вирус по-прежнему угроза для населения. В каждой из этих двух стран более 10 человек заразились полиомиелитом в 2024 году.

Также от полиомиелита в 2024 году пострадал африканский континент, где более 130 человек заразились в таких странах, как Буркина-Фасо, Центрально-Африканская Республика, Камерун, Чад, Нигер, Мали и Нигерия.

В августе 2024 года в Газе 10-летний мальчик остался частично парализованным, переболев полиомиелитом.

Как защититься от полиомиелита?

Единственная защита от полиомиелита - это его предупреждение посредством вакцины. В России детей вакцинируют, начиная с трех месяцев. В шесть лет дается оральная вакцина.

Для тех, кто отправляется в регионы, где вирус полиомиелита активен, врачи рекомендуют провести профилактическую вакцинацию.

Для тех, кто контактирует с больными полиомиелитом, важно соблюдать личную гигиену, в первую очередь тщательно мыть руки и продукты питания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Факты про полиомиелит

До 1988 года ежегодно от полиомиелита страдали более 350 тысяч детей по всему миру, в том числе в Европе и США.

Впервые описал заболевание британский врач Майкл Андервуд в 1789 году.

Первые вспышки полиомиелита в Европе были зафиксированы в начале XIX века.

В 1929 году инженер-изобретатель Филип Дринкер вместе с профессором Луи Шоу из Гарвардского университета изобрел ”железные легкие” - железную капсулу для дыхания людей, у которых паралич дыхательных мышц.

У людей, которые полностью восстановились после полиомиелита, может развиться постполиомиелитный синдром, который может вызвать боли, слабость и даже паралич, спустя 15-40 лет.