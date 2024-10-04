Полиомиелит в России - Роспотребнадзор выступил с заявлением

Роспотребнадзор оценил риски распространения полиомиелита в стране. Ранее в ВОЗ сообщили о том, что на Европейский континент может вернуться полиомиелит.

Роспотребнадзор отреагировал на сообщение ВОЗ о рисках возвращения полиомиелита - неизлечимого и крайне заразного заболевания.

Полиомиелит может вернуться, считают в ВОЗ, риски распространения данного заболевания выросли на фоне ситуации с прививками на Украине. Проблемой за последние годы в стране стали инфекции, которые в современном мире стали вакциноуправляемыми - распространяются корь, дифтерия, полиомиелит.

В Европейском регионе ВОЗ полиомиелит был ликвидирован более 20 лет назад, но риски возвращения растут из-за ситуации со здравоохранением и низкой вакцинацией на Украине.

На территории России опасность возвращения полиомиелита сведена почти к нулю благодаря иммунизации населения, кроме того, осуществляется непрерывный мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации.

«Реализуется эффективная система мероприятий по поддержанию статуса страны, свободной от полиомиелита. Она включает в себя прежде всего иммунизацию детского населения против полиомиелита… Уровни охвата профилактическими прививками против полиомиелита в целом по стране ежегодно поддерживаются на уровне свыше 96%»

– Роспотребнадзор

Согласно рекомендациям ВОЗ, прививками от полиомиелита должно быть охвачено не менее 95% детского населения.