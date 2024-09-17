Вакцину от вируса Марбург придумали в России

Российские ученые продолжают разработку вакцину от смертельно опасной лихорадки Марбурга. Окончены доклинические испытания препарата, он оказался эффективным.

Прививки от вируса Марбурга скоро можно будет сделать в России, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что вакцина была разработана в центре "Вектор".

"Разработка уже прошла доклинические испытания, показав свою безопасность и эффективность"

– Роспотребнадзор

Уточняется, что препарат уже практически готов к клиническим испытаниям. Сейчас разработчики готовят документы, которые нужны для получения разрешения на них.

В Роспотребнадзоре заверили, что отслеживают ситуацию с опасными, новыми и редкими болезнями, в том числе лихорадкой Марбург.

Отметим, что тест-система на вирус Марбург существует в России с 2011 года.

В 2024 году осенью вспышка лихорадки Марбург произошла в Руанде. Подозрение на вирус у двух пациентов в Германии не подтвердилось.

Вирус Марбург – что это за болезнь?

Марбургская лихорадка – это острое вирусное заболевание с высокой летальностью. Переносится летучими мышами, которые питаются фруктами, но можно заразиться и от больного человека через контакт с его биологическими жидкостями, а также материалами и поверхностями.

Симптомы включают высокую температуру, рвоту и диарею, различные боли – головную, мышечную, в животе. При геморрагическом синдроме возникают множественные кровотечения. Вирус серьезно поражает ЦНС, ЖКТ и печень, человек страдает от обезвоживания.

Лечения от вируса Марбурга нет. Обычно борются с симптомами, особенно дегидратацией. Смертность высокая, в среднем около 50%.