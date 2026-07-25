Тела четырех погибших альпинистов эвакуировали с Эльбруса

Поисковая операция завершена на Эльбрусе: специалисты эвакуировали тела всех погибших туристов, рассказали в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"По состоянию на 16:30 поисковые работы на горе Эльбрус завершены"
– МЧС по КБР
В ведомстве уточнили, что трое погибших альпинистов были гражданами другого государства, четвертый приехал с Кубани.
На поляне Азау тела были переданы правоохранителям.
В работах принимали участие 11 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС и спасатели "Кавказ.РФ".
Напомним, что в субботу вечером к спасателям обратилась за помощью зарегистрированная группа, в составе которой были семь альпинистов из Боснии и Герцеговины. Туристы находились на седловине Эльбруса и не могли сами спуститься. На следующий день утром сотрудники МЧС нашли двух иностранцев, они были живы, их удалось спасти. Остальные пятеро гостей республики погибли. Тела двоих были эвакуированы накануне.