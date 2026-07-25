Тегеран призвал Москву к расширению сотрудничества в борьбе с киберугрозами

Иран призвал РФ расширить сотрудничество в деле противоборства компьютерным угрозам. Предлагается развивать планирование и расширять инвестиции.

Тегеран предлагает Москве развивать взаимодействие для противостояния киберугрозам. С таким заявлением выступил глава иранской дипмиссии Казем Джалали, который отметил, что обе страны находятся на передовой в борьбе с угрозами подобного характера как влиятельные геополитические страны.

"В последние годы наша критическая инфраструктура – от сетей энергоснабжения и водоснабжения до транспортных, банковских и коммуникационных систем – подвергалась сложным атакам со стороны государственных и негосударственных субъектов, движимых политическими, экономическими мотивами или теми, кто преследовал цель диверсии"

– Казем Джалали

По словам посла, страны нуждаются в стратегическом планировании, вложениях в развитие специалистов, а также налаженных каналах международного взаимодействия.

Как отметил дипломат, киберпространство становится главной ареной борьбы за влияние, где важнейшую роль играет коллективная решимость бороться с угрозами.