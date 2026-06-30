Вестник Кавказа

Хаменеи: защита "Хезболла" – стратегическая политика Ирана

Хаменеи: защита "Хезболла" – стратегическая политика Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хаменеи обратился к "Хезболла" в Ливане. В письме он выразил поддержку движению и подчеркнул, что защита "Хезболла" – стратегическая политика Ирана.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился в письме к шиитской группировке "Хезболла".

Прежде всего иранский лидер отметил, что жителям Ближнего Востока на фоне агрессии США и Израиля не остается другого пути, кроме сопротивления. По его словам, ливанская "Хезболла" "подобно непоколебимой скале противостоит нападкам Израиля и его покровителей". Он подчеркнул, что защита "Хезболла" определена как стратегическая политика Исламской Республики.

Также Хаменеи напомнил, что первый пункт Исламабадского меморандума, подписанного Ираном и США, включает остановку боевых действий, в том числе в Ливане. 

"Сохранение территориальной целостности Ливана и полное устранение израильской агрессии являются первым условием меморандума о взаимопонимании по прекращению войны с США"

– Моджтаба Хаменеи

Ранее на этой неделе президент Ливана Жозеф Аун назвал условия для разоружения движения "Хезболла". Должна быть остановлена израильская оккупация, установлен полный контроль армии Ливана над всей территорией страны.

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