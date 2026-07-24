Россия играет важную роль в развитии экономики Саудовской Аравии – посол

Посол Саудовской Аравии в Москве Сами Мухаммед ас-Садхан рассказал о роли РФ в экономическом развитии королевства.

Развитие экономики Саудовской Аравии происходит при значительном участии России, сообщил посол королевства в Москве Сами Мухаммед ас-Садхан.

Такое заявление он сделал в ходе торжественной церемонии к столетию установления дипломатических отношений между странами. Мероприятие было организовано саудовским посольством в Москве.

Дипломат напомнил о столетней дружбе, которая объединяет Россию и Саудовскую Аравию, а также о многих годах сотрудничества, которое реализуется на базе принципов доверия, взаимоуважения и общих интересов двух стран.

"Визит президента России Владимира Путина в Эр-Рияд также способствовал выведению этих отношений на новый уровень, характеризующийся более глубоким и всесторонним сотрудничеством, основанным на взаимном доверии и тесной дружбе, направленных на достижение целей амбициозной программы королевства "Видение-2030" и российской программы экономического роста, имеющей целью построение более сильной и устойчивой экономики"

– Сами Мухаммед ас-Садхан

Глава дипмиссии пожелал, что РФ и Саудовская Аравия шли по пути развития и процветания и в начавшемся только что столетии двусторонних отношений – так, как хотят лидеры и народы обеих стран.