Уголовное дело открыто по факту блэкаута в Грузии

Масштабное отключение электроэнергии стало поводом для возбуждения уголовного дела в Грузии – оно открыто по статье о саботаже.

Расследование причин масштабного сбоя в поставках электричества, произошедшего сегодня и накануне, в Грузии будет вестись в рамках уголовного дела, такое сообщение распространила Служба госбезопасности Грузии.

В сообщении говорится, что дело было возбуждено по статье о саботаже.

"СГБ Грузии в связи с неоднократным аварийным отключением электроэнергии в масштабе всей страны возбудила уголовное дело по статье 318 УК Грузии (саботаж), что подразумевает воспрепятствование нормальному функционированию или повреждение/уничтожение государственного предприятия или иного важного объекта с целью создания угрозы государственным интересам Грузии"

– СГБ Грузии

В Службе заверили, что общественность будут ставить в известность о результатах расследования по мере их получения.