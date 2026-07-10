Токаев совершит рабочий визит в Россию

​Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июля посетит с рабочим визитом Россию, где примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества и проведет встречу с Владимиром Путиным.

​Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июля прибудет в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества регионов РФ и Казахстана, а также встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

​"Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина 25 июля посетит с визитом Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России"

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​Двухдневная программа мероприятия проходит на омской площадке 24 и 25 июля. Российский город принимает этот форум в третий раз после проведения аналогичных встреч в 2003 и 2019 годах.

​Рабочая повестка события сфокусирована на развитии экономических, гуманитарных и культурных связей. Особое внимание участники мероприятия уделяют расширению прямых контактов между региональными структурами, предпринимателями и организациями двух стран.