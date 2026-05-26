Токаев пригласил Трампа в Казахстан

Президенты США и Казахстана провели разговор, в ходе которого Дональд Трамп получил приглашение от Касыма-Жомарта Токаева совершить визит в Астану.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвонился со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Акорды.

Уточняется, что Токаев поздравил Трампа с с 250-летней годовщиной независимости Соединенных Штатов, которая праздновалась 4 июля.

Также президенты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные события международной повестки, уточнили в пресс-службе.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего экономического сотрудничества и политического взаимодействия"

– пресс-служба Акорды

Президент Казахстана "отметил высокую динамику реализации важных соглашений, достигнутых в ходе его визита в Вашингтон в ноябре прошлого года", рассказали в Акорде.

Кроме того, Дональд Трамп получил приглашение от Касыма-Жомарта Токаева посетить Казахстан с визитом в удобное для него время.