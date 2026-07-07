Вестник Кавказа

Тбилиси примет первый международный турнир по вольной борьбе RAF

Тбилиси примет первый международный турнир по вольной борьбе RAF
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
11 июля в Тбилиси состоится первый международный турнир по вольной борьбе RAF. Главным боем вечера станет поединок Мераба Двалишвили и Генри Сехудо.

Американская организация по вольной борьбе RAF (Real American Freestyle) организует первый в Грузии международный турнир. Спортивное мероприятие пройдет 11 июля на Tbilisi Arena. 

В турнире, который состоится 11 июля, примут участие пять борцов из Грузии. "Гвоздем программы" станет противостояние между Мерабом Двалишвили и Генри Сехудо. Для звездного грузинского спортсмена это будет второй бой в формате RAF. 

Интересно отметить, что Двалишвили уже побеждал Сехудо в поединке под эгидой UFC. Это произошло в 2024 году. 

Также в столице Грузии за победу будут бороться олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер.

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