Тбилиси примет первый международный турнир по вольной борьбе RAF

11 июля в Тбилиси состоится первый международный турнир по вольной борьбе RAF. Главным боем вечера станет поединок Мераба Двалишвили и Генри Сехудо.

Американская организация по вольной борьбе RAF (Real American Freestyle) организует первый в Грузии международный турнир. Спортивное мероприятие пройдет 11 июля на Tbilisi Arena.

В турнире, который состоится 11 июля, примут участие пять борцов из Грузии. "Гвоздем программы" станет противостояние между Мерабом Двалишвили и Генри Сехудо. Для звездного грузинского спортсмена это будет второй бой в формате RAF.

Интересно отметить, что Двалишвили уже побеждал Сехудо в поединке под эгидой UFC. Это произошло в 2024 году.

Также в столице Грузии за победу будут бороться олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер.