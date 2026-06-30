Российские туристы предпочитают отдых в странах СНГ - СМИ

Нынешним летом россияне, решившие отдохнуть за рубежом, все чаще отдавали предпочтение странам СНГ, а наибольший рост бронирований показала Грузия, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Нынешним летом российские туристы все чаще выбирают зарубежный отдых: на зарубежные поездки приходится каждое пятое бронирование, доля таких путешествий выросла с 16% до 20%, а общий спрос на отдых за границей увеличился на 16% год к году, пишут "Новые Известия".

Привычнее для наших путешественников ближнее зарубежье, в котором лидирует Беларусь: здравницы соседней дружественной страны давно привлекают внимание тех, кто хочет окунуться в полузабытую атмосферу СССР и поправить здоровье во многочисленных белорусских санаториях.

Поездок в Грузию стало больше на 59%, в Армению и Узбекистан - на 38%, в Абхазию - на 23%.

А вот азиатские направления – довольно новое и пожалуй наиболее быстро растущее звено зарубежного отдыха россиян: так, число бронирований во Вьетнам почти удвоилось, Китай прибавил 64%, Южная Корея - 52%, Индонезия - 28%, Япония - 26%.

Что касается пляжных направлений, то здесь понятным и привычным выбором, но уже не единственным центром притяжения остается Турция: спрос на размещение в этой стране вырос на 27%, пишет издание.