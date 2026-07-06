США после ударов по Ирану хотели бы продолжить переговоры - СМИ

По сообщениям СМИ, американские власти выразили готовность возобновить переговорный процесс с Ираном для подписания финального соглашения несмотря на взаимные военные удары.

Руководство США после военных ударов по Ирану заявило о намерении продолжить переговоры с Тегераном для заключения окончательной договоренности. Соответствующую информацию передает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Собеседник издания подчеркнул, что Вашингтон расценивает активность Ирана в Ормузском проливе как неприемлемую и требующую жесткой реакции. Тем не менее американские власти сохраняют интерес к диалогу ради утверждения финального соглашения.

В ночь на 8 июля Центральное командование ВС США нанесло серию мощных ударов по территории Ирана. Атаки стали ответом на предполагаемый удар по 3 коммерческим судам в Ормузском проливе.

В результате военных действий серия из 6 взрывов раздалась на иранском острове Кешм, а также в городах Бендер-Аббас и Сирик.

Напомним, до этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сообщило об аннулировании лицензии на реализацию и поставки иранской нефти и нефтепродуктов.