Осенью 2029 года в Азербайджане пройдет всеобщая перепись населения

В Азербайджане с 1 по 31 октября 2029 года пройдет перепись населения, которая станет первой после полного восстановления территориальной целостности страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о проведении с 1 по 31 октября 2029 года очередной переписи населения, которая впервые охватит всю территорию республики после восстановления государственного суверенитета.

Перепись позволит получить подробные данные о жителях и оценить социально-демографическую ситуацию в стране, при этом, согласно документу, сведения будут фиксироваться по состоянию на 1 октября 2029 года.

Подготовка и проведение процедуры, обработка данных и публикация итоговых результатов поручены азербайджанскому Государственному комитету по статистике.

Кабинет министров республики должен в течение двух месяцев утвердить план мероприятий по проведению переписи, а правительству страны также поручено интегрировать в базу Госкомстата необходимую информацию из систем других государственных органов.

Напомним, предыдущая перепись населения в Азербайджане проводилась с 1 по 10 октября 2019 года и стала третьей в истории независимой республики. По ее итогам общая численность жителей превысила 10 млн человек, при этом 52,8% граждан проживали в городах, а 47,2% находились в сельской местности. В ходе исследования респондентам задавали 46 вопросов, а итоговые статистические данные были опубликованы в виде 30-томного сборника.