Авторам голов Узбекистана на ЧМ-2026 подарили машины

В Узбекистане вручили автомобили футболистам мужской сборной, забившим голы на ЧМ-2026. На этом турнире национальная команда

Игроки сборной Узбекистана по футболу Аббос Файзуллаев и Элдор Шомуродов получили в подарок электрокары за голы на чемпионате мира 2026. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным агентства Podrobno.uz, футболистам подарили китайские кроссоверы стоимостью от 800 млн до 1 млрд сум (от $66 тыс до $83 тыс) в знак признания их заслуг.

Спонсором выступила одна из частных компаний Узбекистана.

Напомним, сборная Узбекистана впервые в своей истории участвовала в чемпионате мира по футболу. Подопечные Фабио Каннаваро сыграли с Колумбией (1:3), Португалией (0:5), ДР Конго (1:3) и не смогли выйти из группы. Голами в составе Узбекистана отметились полузащитник Аббос Файзуллаев и нападающий Элдор Шомуродов.