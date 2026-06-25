Узбекистан завершил выступление на ЧМ-2026 поражением от ДР Конго

На ЧМ-2026 состоялись заключительные матчи в группе K. Сборная Узбекистана играла с ДР Конго, а Колумбия – с Португалией.

Сборная Узбекистана уступила команде Демократической Республики Конго в последнем для себя матче на чемпионате мира по футболу 2026. Игра проходила в Атланте и завершилась в пользу африканской сборной со счетом 3:1.

Голом в составе Узбекистана отметился на 10-й минуте нападающий Эльдор Шомуродов. У ДР Конго отличилась нападающие Йоан Висса (68-я, с пенальти, и 90+1) и Фистон Майеле (78-я).

В параллельной встрече сборные Колумбии и Португалии сыграли вничью 0:0.

По итогам группового этапа первое место в квартете K заняла Колумбия (7 очков). На второй строчке расположилась Португалия (5 очков). Третье место у ДР Конго (4 очка), четвертое – у Узбекистана (0 очков).

Таким образом, в плей-офф из группы K вышли Колумбия, Португалия и ДР Конго. Сборная Узбекистана покидает турнир.