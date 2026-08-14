Вестник Кавказа

Иран объявил награду за каждого американского военного

Иран объявил награду за каждого американского военного
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране пообещали награду за американских военных – за каждого пленного или убитого солдата США предлагается вознаграждение в размере $30 тыс.

Командующий армией Ирана генерал-лейтенант Амир Хатами объявил, что Исламская Республика назначила крупную награду за каждого взятого в плен или убитого военнослужащего США.

"Если какой-либо иранский военнослужащий сможет захватить или убить американского военнослужащего-агрессора, он получит вознаграждение в размере $30 тыс"

– Амир Хатами

Отметим, что в Иране средняя ежемесячная зарплата составляет менее $600.

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