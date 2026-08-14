Иран объявил награду за каждого американского военного

В Иране пообещали награду за американских военных – за каждого пленного или убитого солдата США предлагается вознаграждение в размере $30 тыс.
Командующий армией Ирана генерал-лейтенант Амир Хатами объявил, что Исламская Республика назначила крупную награду за каждого взятого в плен или убитого военнослужащего США.
"Если какой-либо иранский военнослужащий сможет захватить или убить американского военнослужащего-агрессора, он получит вознаграждение в размере $30 тыс"
– Амир Хатами
Отметим, что в Иране средняя ежемесячная зарплата составляет менее $600.