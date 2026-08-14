Катар опроверг пленение иранских летчиков

Катар не пленял в марте летчиков сбитых иранских истребителей – ему удалось найти всего одно тело. Так Доха отреагировала на заявление Тегерана о наличии на катарской территории троих пленных пилотов из Ирана.

Официальная Доха распространила опровержение появившейся днем информации о пребывании в Катаре троих пленных иранских летчиков. Напомним, что руководитель Комитета по пропавшим без вести Генштаба ВС ИРИ Мохаммад Багерзаде призвал Катар позволить сотрудникам Международного Комитета Красного Креста посетить плененных еще в марте граждан Ирана.

Пресс-спикер МИД Катара Маджид аль-Ансари подтвердил, что в марте катарские ПВО действительно сбили три иранских истребителя, однако после этого ни один летчик не был взят в плен, поскольку они либо погибли, либо не были найдены на месте крушения самолетов.

"После соблюдения правил ведения боевых действий и попыток связаться с ними, оставшихся без ответа, были приняты необходимые меры для защиты нашей территории в соответствии с требованиями международного права"

– Маджид аль-Ансари

Он добавил, что Катару удалось найти всего одно тело иранского пилота, и по поводу передачи останков на родину Доха контактировала с Тегераном, но не получила от иранского руководства никакого ответа.

Аль-Ансари назвал заявление Багерзаде введением в заблуждение и заявил, что Катар выражает удивление по этому поводу, поскольку он продолжает самые активные дипломатические действия по завершению иранского конфликта, в то время как представитель Ирана выступает с явным антикатарским фейком.