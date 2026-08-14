Баку выразил соболезнования Джакарте в связи с землетрясением

Внешнеполитическое ведомство Азербайджанской Республики через официальные аккаунты в соцсетях высказало слова соболезнования властям Индонезии по случаю разрушительного землетрясения, жертвами которого стали 47 индонезийцев.
"Мы глубоко опечалены известием о разрушительном землетрясении в Индонезии, из-за которого погибли и пострадали люди"
– МИД АР
Азербайджанские дипломаты также обратили свои соболезнования к семьям погибших граждан Индонезии и пожелали быстрой поправки всем, кто получил травмы в ходе землетрясения.
Официальный Баку подчеркнул, что в этот сложный период он находится рядом с индонезийским народом.
Напомним, что мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло сегодня на востоке индонезийского архипелага, в окрестностях острова Флорес. Подземные толчки спровоцировали оползни, был поврежден аэропорт в курортном городе Комодо.