Тбилиси нашел нового хозяина для офиса Информцентра НАТО на площади Свободы

Сегодня была поставлена точка в устранении объекта НАТО из центра Тбилиси – здание, где прежде размещался Информцентр альянса, продано с молотка. Теперь в нем откроется гостиница либо ресторан.

Как пишут грузинские СМИ, сегодня успешно состоялся аукцион по продаже пустующего здания на тбилисской площади Свободы, где в течение 20 лет, в 2005-2025 годах, работал Информцентр НАТО и Евросоюза.

Год назад власти приняли решение уплотнить западные представительства в Тбилиси и перевезли Информцентр НАТО и Евросоюза на территорию грузинского Министерства иностранных дел. После этого в течение года историческое здание на площади Свободы не могло найти себе хозяина.

В итоге сегодня его купило предприятие Geoteck Distribution за $13,34 млн. Поскольку здание площадью 480 кв м имеет статус культурного памятника, предприятие обязано вложить в его ремонт как минимум $2 млн на протяжении 4 лет.

За тот же срок Geoteck Distribution будет позволено открыть в бывшем офисе Информцентра НАТО и Евросоюза гостиницу, рабочее пространство, магазин либо ресторан.