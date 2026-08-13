Более 100 тысяч участников собрал митинг к 25-летию правящей партии Турции

Свыше 100 тыс сторонников правящей Партии справедливости и развития пришли на митинг в Анкаре, который был посвящен 25-летию основания этой политической организации.
В ходе мероприятия было показано световое и визуальное шоу с использованием новейших лазерных технологий. Состоялось и выступление лидера ПСР, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Глава государства назвал 25-летний юбилей партии "исторической датой".
"Сегодня мы переживаем особенный, исторический день. ПСР основала наш народ, она стала его надеждой на будущее"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий лидер напомнил, что его опыт в политике составляет полвека, и подчеркнул, что, "если Всевышний позволит", он хотел бы продолжить свое служение стране.
Эрдоган добавил, что ПСР обладает стратегией на предстоящие 50 лет.
Напомним, что Партия справедливости и развития была создана 14 августа 2001 года. Впервые она победила на парламентских выборах 3 ноября 2002 года и с тех пор не отходила от власти.