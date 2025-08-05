ЮТэйр возобновит полеты в Дубай из Москвы и еще трех городов России

Российская авиакомпания "ЮТэйр" с 1 октября возобновит выполнение ежедневных пассажирских рейсов в Дубай из Москвы, а также запустит полеты еще из трех городов России.

Авиакомпания "ЮТэйр" с 1 октября возобновит полеты в Дубай из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Уточняется, что рейсы из столицы будут выполняться ежедневно. Кроме того, с 6 сентября компания планирует запустить полеты в Дубай из Грозного. Сначала они будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям, а с 7 октября частота увеличится до двух раз в неделю по средам и воскресеньям.

Со 2 октября полетная программа в ОАЭ возобновится из Тюмени с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам. С 3 октября также будут начаты полеты в Дубай из Сургута.

Отметим, сейчас из России в Дубай выполняется около 95 рейсов в неделю. Полеты осуществляют "Аэрофлот", flydubai, Emirates, "Победа" и другие авиакомпании. Всего доступно до 7 ежедневных рейсов из Москвы и 11 маршрутов из 7 регионов РФ.