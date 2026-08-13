Кабмин Турции ждут серьезные перестановки - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает значительные перестановки в правительстве страны, в частности своего поста может лишиться министр промышленности и технологий республики Мехмет Фатих Каджыр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обдумывает проведение серьезных перестановок в кабинете министров, утверждает турецкая газета Gazete Pencere.

Причина нововведений – приостановка строительства завода по производству электромобилей и гибридов в провинции Маниса с инвестициями в $1 млрд, который уже в этом году планировал построить китайский автогигант BYD, передает ТАСС.

Как следствие поста может лишиться министр промышленности и технологий республики Мехмет Фатих Каджыр, сменить которого может глава департамента оборонной промышленности Халюк Гергюн.

Еще одна перестановка касается министерства транспорта и инфраструктуры страны, которое возглавляет Абдюлькадир Уралоглу: глава государства недоволен фактически заморозкой проекта судоходного канала "Стамбул" в обход Босфора стоимостью в $20 млрд. причиной называется отсутствие финансирования. Теперь министра может сменить нынешний министр экологии Турции Мурат Курум.

Еще двое кандидатов "на вылет" - глава Минторга Омер Болат и министр по делам молодежи и спорта Осман Ашкын Бак. Причины, по которым их хочет заменить турецкий лидер, издание не называет.