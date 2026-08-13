"Казтрансойл" нарастил поставки нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан

Компания "Казтрансойл" в июле текущего года нарастила поставки нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан до 155 тыс т, что на 11,5% выше прошлогоднего показателя.

Объем транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан в июле достиг 155 тыс т, увеличившись на 11,5%. Об этом сообщает пресс-служба компании "Казтрансойл".

"В июле 2026 года через морской порт Актау по направлению нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан было отгружено 155 тыс тонн казахстанской нефти, что на 16 тыс тонн больше показателя за аналогичный период 2025 года"

- Казтрансойл

Отметим, "Казмунайгаз" планирует довести годовой объем транзита до 1,7 млн т против 1,3 млн т годом ранее. Азербайджан допускает расширение лимита приема до 2,2 млн т, стороны ведут переговоры по увеличению пропускной способности маршрута.