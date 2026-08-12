Вестник Кавказа

"Ноа" не смог пробиться в Лигу конференций

"Ноа" не смог пробиться в Лигу конференций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Ноа" уступил по сумме двух матчей "Сьону" в квалификации Лиги конференций. В первой встрече команды сыграли вничью, а в ответной швейцарская команда одержала волевую победу.

В Швейцарии состоялась ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2026/27 между "Сьоном" и "Ноа".

Первый мяч в игре был забит на 25-й минуте – с пенальти отличился полузащитник "Ноа" Элдер Феррейра. На 53-й минуте нападающий швейцарской команды Уинсли Ботели восстановил статус-кво, а на 63-й минуте полузащитник Батата вывел хозяев вперед. Итоговый счет – 2:1 в пользу "Сьона".

В матче недельной давности была зафиксирована ничья 2:2. Таким образом, в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций вышел "Сьон".

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