США с союзниками создадут группировку беспилотников на Ближнем Востоке

CENTCOM создаст группировку беспилотников на Ближнем Востоке. В состав структуры войдут военные союзников США.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) создаст подразделение ударных беспилотников Task Force Falcon Strike. В состав армейской структуры войдут военные ряда стран, которые являются союзниками США на Ближнем Востоке.

Сообщается, что группировка будет использовать ударные БПЛА для операций на земле, на море и в воздухе. По словам адмирала Брэда Купера, подразделение станет эволюцией группировки Scorpion Strike, которая является первой подобной структурой США на Ближнем Востоке.

В настоящее время Вашингтон ведет переговоры с партнерами относительно возможности присоединения к Task Force Falcon Strike.