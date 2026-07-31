Вестник Кавказа

США с союзниками создадут группировку беспилотников на Ближнем Востоке

Дрон
© Фото: Егор Тихонов/ “Вестник Кавказа“
CENTCOM создаст группировку беспилотников на Ближнем Востоке. В состав структуры войдут военные союзников США.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) создаст подразделение ударных беспилотников Task Force Falcon Strike. В состав армейской структуры войдут военные ряда стран, которые являются союзниками США на Ближнем Востоке

Сообщается, что группировка будет использовать ударные БПЛА для операций на земле, на море и в воздухе. По словам адмирала Брэда Купера, подразделение станет эволюцией группировки Scorpion Strike, которая является первой подобной структурой США на Ближнем Востоке. 

В настоящее время Вашингтон ведет переговоры с партнерами относительно возможности присоединения к Task Force Falcon Strike.

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