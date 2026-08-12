Вестник Кавказа

Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом

Конфликт в Ормузском проливе
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
ВС Ирана заявили о полном контроле над Ормузским проливом, опровергнув недавние утверждения представителей США о свободном судоходстве в Ближневосточном регионе.

Ормузский пролив находится под полным контролем Вооруженных сил Ирана вопреки утверждениям со стороны властей США. Об этом заявил представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" ВС Ирана Эбрахим Зольфагари.

"Ормузский пролив находится под полным контролем и управлением Исламской Республики Иран, ни одно коммерческое судно или танкер без разрешения и надзора могущественных иранских вооруженных сил не имело и не будет иметь возможности безопасно проходить через этот пролив"

- Эбрахим Зольфагари

Напомним, накануне президент Дональд Трамп утверждал, что США полностью контролируют Ормузский пролив и намерены сохранить этот контроль в будущем. Однако движение танкеров и торговых судов через акваторию сократилось в пять раз со 130 до 26 единиц из-за высокого риска атак и взлета стоимости страхования.

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