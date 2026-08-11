Туристы из Беларуси погибли в ДТП в Грузии

На западе Грузии произошла авария, в которой погибли четверо иностранных туристов, всего они граждане Беларуси. Водитель транспортного средства, гражданин Грузии, не пострадал.

В ДТП с микроавтобусом в Грузии погибли четверо туристов из Беларуси, пишут грузинские СМИ.

Сообщается, что авария случилась на западе страны на горе Гоми, микроавтобус с туристами следовал из высокогорного курортного поселка Гомисмта в Гурии в город Озургети. Водитель не справился с управлением, автомобиль сорвался в овраг.

В результате погибли четыре пассажира, белорусские туристы, а также пострадали еще несколько человек, среди которых есть дети. Все они экстренно госпитализированы.

За рулем автомобиля находился гражданин Грузии, он в результате аварии не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, которое привело к смерти двух и более человек. Водителю грозит от шести до десяти лет лишения свободы.