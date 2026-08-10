Трамп подтвердил, что тайно сменил самолет перед вылетом из Турции

Дональд Трамп подтвердил данные прессы о том, что после июльского саммита НАТО в Турции он тайно покинул страну на другом самолете из соображений безопасности.

​Президент США Дональд Трамп подтвердил, что решение о смене самолета после саммита НАТО в Турции принимала Секретная служба. Об этом глава государства сообщил журналистам.

​"Это все только на Секретной службе. Я просто следую указаниям Секретной службы и военных. Они хотели, чтобы я полетел другим рейсом, другим самолетом. Поэтому я так и поступил"

- Дональд Трамп

​Газеты The New York Times и The Washington Post сообщали, что политика вывозили из Анкары в ходе секретной операции, о которой не знали репортеры и часть сотрудников Белого дома.

​По информации изданий, 8 июля Трамп показательно поднялся на борт старого президентского самолета. Затем его тайно переместили в специальном контейнере через погрузчик для еды в военно-транспортный C-32A, на котором он улетел в Великобританию.

​Отметим, ранее операцию прикрытия объяснили реальной угрозой покушения на главу государства и "борт номер один" со стороны Ирана, о чем заявлял и сам президент на итоговой пресс-конференции прошедшего 7-8 июля саммита альянса в Анкаре.