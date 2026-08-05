Верхний Ларс: границу России и Грузии пересекли более 32 тысяч машин

Российско-грузинскую границу за неделю пересекли более 32 тыс автомобилей. Проезд через пункт пропуска Верхний Ларс на данный момент открыт для всех видов транспорта.

Через границу России и Грузии за прошедшую неделю проехали более 32 тыс машин, такие данные распространила пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

"За прошедшую неделю государственную границу МАПП "Верхний Ларс" пересекло свыше 32 тыс машин и более 108 тыс человек"

– пресс-служба

На момент написания этой новости в электронной очереди для проезда через российско-грузинскую границу было зарегистрировано 139 автомобилей.

Стоит отметить, что на данный момент движение по Военно-Грузинской дороге через пункт пропуска Верхний Ларс, а также по Транскавказской автомагистрали (Транскам) разрешено для всех видов автотранспорта.