В Ставрополе на 20% увеличилось промпроизводство

​За первые шесть месяцев 2026 года крупные промышленные предприятия Ставрополя увеличили объем отгруженной продукции на 19,5%, достигнув показателя в 59,2 млрд руб.

​Промышленные организации в Ставрополе отгрузили товаров на сумму 59,2 млрд руб в январе-июне 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Всего крупные и средние организации Ставрополя без учета сферы малого бизнеса отгрузили товаров и выполнили работ на 119,1 млрд руб, показав рост на 8,4%. Доля промышленного сектора в этом объеме составила 49,7%, что формирует 19,6% от общекраевого объема отгрузок по промышленным видам экономической деятельности.

​В структуре отгрузок обрабатывающие производства выросли на 17,8% до 46,2 млрд руб. Отгрузки в сфере обеспечения электроэнергией и газом увеличились на 29,3% до 9,8 млрд руб, а в сфере водоснабжения и утилизации отходов на 18,2% до 3,2 млрд руб.

За полгода выпуск сливочного масла и паст вырос в 1,6 раза, сыров на 5%, майонезов на 3,2%. Производство упаковочных пластмассовых изделий увеличилось в 25,6 раза, сепараторов-сливкоотделителей в 2,1 раза, искусственного корунда в 1,3 раза, а препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы на 7,8%.