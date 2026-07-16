Вестник Кавказа

Ставрополье вошло в топ-10 регионов России по числу турпоездок

Ставрополье вошло в топ-10 регионов России по числу турпоездок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
​По итогам первого полугодия 2026 года Ставропольский край вошел в десятку самых популярных направлений для путешествий по России с показателем 800 тыс поездок.

Ставропольский край занял девятое место в России по количеству туристических поездок в первом полугодии 2026 года. Соответствующие данные приводит пресс-служба Минэкономразвития РФ на основе информации Росстата.

За указанный период туристы совершили в этот регион 800 тыс поездок. Лидером всероссийского рейтинга стала Москва с показателем 6,4 млн путешествий.

Также в первую десятку списка вошли Краснодарский край с 4,2 млн, Московская область и Санкт-Петербург по 3,3 млн, Татарстан с 1,5 млн, Свердловская область с 1,1 млн, Тюменская область с 980 тыс и Ростовская область, зафиксировавшая 864 тыс поездок.

Суммарно за прошедшие шесть месяцев россияне совершили 43,2 млн поездок внутри страны, что на 4,3% превышает результат годовой давности. Одновременно въездной туризм показал рост на 20,1%, достигнув отметки в 2,5 млн прибывших иностранных туристов.

Напомним, ранее по итогам 2025 года регион посетили 8,4 млн человек, турпоток края снизился на 6,6%. Для развития отрасли на Ставрополье создали программу развития автотуризма до 2035 года.

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