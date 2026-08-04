Вестник Кавказа

В Иордании заявили, что Израиль провоцирует эскалацию в Газе и на Западном берегу

Карта Израиля
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Израиль противодействует нормализации ситуации и решению Палестино-израильского конфликта, провоцируя эскалацию как в секторе Газа, так и на Западном берегу, считают в Иордании.

Глава министерства иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади сообщил, что израильская сторона нарушает соглашение и эскалирует ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, передает агентство Petra.

"Израильское правительство создает взрывоопасную ситуацию на Западном берегу, нарушает соглашение о прекращении огня в Газе и препятствует реализации плана президента США (Дональда Трампа) по стабилизации обстановки в секторе"

– Айман ас-Сафади

Министр призвал международное сообщество "действовать твердо и четко" для того, чтобы положить конец политике Израиля "закрепляющей оккупацию Западного берега, убивающей надежду (палестинцев) на справедливый мир, препятствующей стабильности и прекращению бедствий в Газе, лишающей весь регион и его народы права на жизнь в безопасности и мире".

По мнению главы иорданского МИД, арабо-израильский конфликт связан с оккупацией палестинских территорий, он никогда не имел религиозной подоплеки.

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