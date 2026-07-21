Через два года в Алматы заработает новый футбольный стадион

В крупнейшем казахстанском мегаполисе – городе Алматы – стартовало строительство большого футбольного стадиона по стандартам УЕФА, который будет вмещать до 45 тысяч зрителей. Он заработает в марте 2028 года.

В скором времени в крупнейшем мегаполисе Казахстана, бывшей столице страны городе Алматы, вырастет новый футбольный стадион вместимостью в 45 тыс зрителей, сообщили в акимате города.

Новый стадион строится в соответствии с требованиями к четвертой категории спортивных сооружений УЕФА. Это позволит проводить на нем международные футбольные матчи и другие крупные спортивные соревнования, передает Sputnik Казахстан.

Стадион будет универсальным – на нем будет не только футбольная арена, но и тренировочные поля, помещения для команд и спортсменов, а также зоны для болельщиков.

Сооружение будут окружать благоустроенные территории, а также удобные парковки для автомобилей. Также строители улучшат дороги и подъезды к стадиону.

Завершится строительство в марте 2028 года.