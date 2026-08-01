США не позволят Ирану собирать плату за проход через Ормуз - Трамп

Дональд Трамп сообщил, что США не позволят Ирану взимать сборы за проход судов через Ормузский пролив, при этом сами американцы планируют собирать эту оплату.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану взимать сборы за проход судов через Ормузский пролив, но может начать делать это сам. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я не позволю им взимать сборы. Если кто-то и будет взимать плату, то это мы"

- Дональд Трамп

Также американский лидер отметил, что США и Иран обсуждают возобновление нормального судоходства в Ормузском проливе к 4 августа.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что до заключения сделки 3 августа или полной капитуляции Тегерана ВМС США сохранят полный контроль над проливом и продолжат морскую блокаду Ирана.