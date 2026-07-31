Brent резко подешевела на бирже

Биржевые цены на нефть сегодня стремительно пошли вниз на фоне заявлений Трампа об отмене ударов по Ирану и продолжении переговоров 3 августа.

Нефть марки Brent на бирже ICE сегодня опускалась в цене до $82, такой уровень в последний раз наблюдался 13 июля.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на 01:00 мск торговались по $82 за баррель, что ниже предыдущего закрытия на 6,74%. Октябрьские фьючерсы на Brent на 01:02 мск подешевели на 8,28%, до $82,66 за баррель.

Сентябрьские фьючерсов на нефть марки WTI также устремились вниз, потеряв в цене 5,85% – до $79,72 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что 3 августа днем стартуют переговоры США и Ирана, по его словам сделка по Ормузу уже достигнута. Еще одной темой переговоров станет ядерная программа Ирана.