Грузия вводит юридические услуги на азербайджанском языке

В Грузии со дня на день заработает цифровая платформа на основе искусственного интеллекта, которая будет предоставлять юридические услуги в том числе и на азербайджанском языке.

Сегодня в Грузии по случаю 2 августа - Дня азербайджанского алфавита и языка – состоялась презентация платформы на основе искусственного интеллекта (ИИ), созданной в рамках проекта "Юридическая помощь по законодательству Грузии".

Платформа позволяет получать консультации, анализировать документы и пользоваться услугами аккредитованных адвокатов на азербайджанском языке, сообщает грузинское бюро Report.

Новая платформа охватывает более 12 отраслей права и работает на шести языках - она поможет проживающим в Грузии азербайджанцам, гражданам Азербайджана и студентам знакомиться с законодательством страны на родном языке, рассказал руководитель проекта Нахид Гурбанов.

Также она будет серьезным подспорьем для азербайджаноязычных жителей страны при подготовке обращений в госорганы – она автоматически переведет заявления на азербайджанском языке на грузинский язык.

Еще один несомненный плюс платформы – ее пользователи смогут найти правозащитника, говорящего на родном языке, в любом городе Грузии, а сама платформа интегрирована с законодательной базой страны, что позволит ей напрямую взаимодействовать с государственными органами, рассказал создатель платформы адвокат Сархан Мамедов.