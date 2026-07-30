УЕФА готовит аналог чемпионата мира по футболу

В УЕФА начали готовить альтернативу ЧМ под эгидой ФИФА. Планируется турнир под названием "Глобальная лига наций".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовит проект, который потенциально может заменить чемпионат мира по футболу под эгидой ФИФА. Аналог ЧМ называется "Глобальная лига наций" (Global Nations League), передает Sky News.

По данным СМИ, проект начали готовить еще в 2017 году, однако тогда его не удалось довести до финальной стадии. Турнир предполагал участие национальных команд из различных футбольных конфедераций. Мероприятие планировалось проводить по нечетным годам.

Согласно проекту, все сборные распределяются на семь групп в зависимости от своего уровня. От каждой группы в финальную стадию проходят по восемь сильнейших сборных, которые играют турнир на выбывание.