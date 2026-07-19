Израиль возражает против плана США по урегулированию в секторе Газа

Власти Израиля передали США возражения относительно мирного проекта по Газе из 15 пунктов. Тель-Авив добивается полной демилитаризации сектора Газа.
Тель-Авив через спецпосланника США Тони Блэра передал Вашингтону возражения относительно плана по урегулированию в секторе Газа из 15 статей.
Израильскую сторону не устраивает отсутствие внятной позиции США по полному разоружению ХАМАС, а также вывозу оружия из анклава.
"В обсуждаемом документе из 15 пунктов нет достаточного ответа на эти требования, и Израиль передал свои возражения по этому поводу спецпосланнику Тони Блэру"
– пресс-служба Биньямина Нетаньяху
Тель-Авив также напомнил о невозможности отвести войска за пределы "желтой линии" до полной демилитаризации сектора Газа.