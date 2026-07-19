Вестник Кавказа

Израиль возражает против плана США по урегулированию в секторе Газа

Флаги США и Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Израиля передали США возражения относительно мирного проекта по Газе из 15 пунктов. Тель-Авив добивается полной демилитаризации сектора Газа.

Тель-Авив через спецпосланника США Тони Блэра передал Вашингтону возражения относительно плана по урегулированию в секторе Газа из 15 статей. 

Израильскую сторону не устраивает отсутствие внятной позиции США по полному разоружению ХАМАС, а также вывозу оружия из анклава. 

"В обсуждаемом документе из 15 пунктов нет достаточного ответа на эти требования, и Израиль передал свои возражения по этому поводу спецпосланнику Тони Блэру"

– пресс-служба Биньямина Нетаньяху 

Тель-Авив также напомнил о невозможности отвести войска за пределы "желтой линии" до полной демилитаризации сектора Газа.

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