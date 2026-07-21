Туристы стали чаще выбирать Дербент в 2026 году

В текущем году Дербент назван самым популярным направлением для отдыха в Дагестане, его туристический поток врос на 42%, рассказали аналитики сервиса Туту.

Туристический поток в Дербент за первые семь месяцев года увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из аналитического отчета туристического сервиса Туту.

Отмечается, что в 2026 году Дербент стал самым популярным направлением для поездок в Дагестан, чей турпоток в целом увеличился в этот период лишь на 5%.

"Дагестан продолжает укреплять позиции на российском туристическом рынке, причем явным лидером внутри республики оказался Дербент. Согласно данным сервиса Туту, за январь–июль текущего года число поездок в один из старейших городов России выросло на 42% в сравнении с аналогичным отрезком предыдущего года"

– Туту

Как рассказали аналитики сервиса, популярности направления способствует транспортное сообщение. В частности, железнодорожные направления из Саратова, Ростова-на-Дону и Астрахани.

Это объясняется тем, что данные регионы располагаются вдоль южных коридоров, ведущих к Каспийскому побережью.

Также, согласно данным сервиса, достаточно динамично растут связи с регионами Северного Кавказа за счет автобусных маршрутов. Речь идет об увеличении количества рейсов в Дагестан из Минеральных Вод на 2,7 раза, из Владикавказа — на 40%, из Нальчика — на 23%, а из Пятигорска — на 11%.

Отмечается, что чаще всего Дагестан выбирают для коротких поездок и большинство путешественников выступают за формат уик-энда.

Аналитики сервиса Туту выявили закономерность: чем длиннее и дороже перелет, тем продолжительнее пребывание.

"Москвичи остаются в среднем полтора дня, гости из Екатеринбурга и Уфы — около трех дней, а туристы из Красноярска — порядка четырех"

– Туту

Однако, согласно статистике, Дербент – довольно дорогое направление в сравнении с другими регионами Дагестана, рассказали специалисты сервиса.

Туристы, остающиеся здесь обычно на три ночи, отдают за размещение в среднем 19 тыс рублей в сутки.