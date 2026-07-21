Туристы стали чаще выбирать Дербент в 2026 году

Туристический поток в Дербент за первые семь месяцев года увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из аналитического отчета туристического сервиса Туту.
Отмечается, что в 2026 году Дербент стал самым популярным направлением для поездок в Дагестан, чей турпоток в целом увеличился в этот период лишь на 5%.
"Дагестан продолжает укреплять позиции на российском туристическом рынке, причем явным лидером внутри республики оказался Дербент. Согласно данным сервиса Туту, за январь–июль текущего года число поездок в один из старейших городов России выросло на 42% в сравнении с аналогичным отрезком предыдущего года"
– Туту
Как рассказали аналитики сервиса, популярности направления способствует транспортное сообщение. В частности, железнодорожные направления из Саратова, Ростова-на-Дону и Астрахани.
Это объясняется тем, что данные регионы располагаются вдоль южных коридоров, ведущих к Каспийскому побережью.
Также, согласно данным сервиса, достаточно динамично растут связи с регионами Северного Кавказа за счет автобусных маршрутов. Речь идет об увеличении количества рейсов в Дагестан из Минеральных Вод на 2,7 раза, из Владикавказа — на 40%, из Нальчика — на 23%, а из Пятигорска — на 11%.
Отмечается, что чаще всего Дагестан выбирают для коротких поездок и большинство путешественников выступают за формат уик-энда.
Аналитики сервиса Туту выявили закономерность: чем длиннее и дороже перелет, тем продолжительнее пребывание.
"Москвичи остаются в среднем полтора дня, гости из Екатеринбурга и Уфы — около трех дней, а туристы из Красноярска — порядка четырех"
– Туту
Однако, согласно статистике, Дербент – довольно дорогое направление в сравнении с другими регионами Дагестана, рассказали специалисты сервиса.
Туристы, остающиеся здесь обычно на три ночи, отдают за размещение в среднем 19 тыс рублей в сутки.