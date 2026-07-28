Вестник Кавказа

Нетаньяху сомневается в возможности заключения сделки между США и Ираном

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
По сообщениям СМИ, Биньямин Нетаньяху на встрече с Дональдом Трампом выразил сомнения в возможности заключения сделки с Ираном.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

В ходе состоявшейся 28 июля встречи стороны также обсудили возможность продолжения американской морской блокады и вероятный переход к масштабным военным действиям против Ирана.

Кроме того, Нетаньяху отверг возможность вывода израильских войск из буферной зоны на юге Сирии. Он также заявил, что рассчитывает в течение 10 лет сократить до нулевых показателей объемы американской помощи Израилю.

Напомним, война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. В июне стороны заключили соглашение о перемирии, но в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары, обвинив Иран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. 

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