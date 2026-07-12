Сборные европейских стран могут бойкотировать чемпионат мира

ФИФА может продать до 30% акций дочерней компании, чтобы привлечь средства от внешних инвесторов. Страны Европы готовы устроить бойкот ЧМ, если президент ФИФА продолжит заниматься реализацией данного плана.

Европейские страны могут пойти на бойкот чемпионат мира по футболу, если президент ФИФА Джанни Инфантино продаст часть прав на турнир внешним инвесторам.

По данным Sky News, члены Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже приступили к обсуждению данного вопроса. Уже на этой неделе они планируют собраться на экстренное онлайн-заседание.

Если Инфантино не отступит от своего плана, под угрозой бойкота окажется женский чемпионат мира, который пройдет в Бразилии в 2027 году.

Ранее сообщалось, что глава ФИФА занимается разработкой плана продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов. Речь идет о продаже доли в 20-30% в новой компании, которая будет контролировать чемпионат мира.