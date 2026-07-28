Пашинян рассказал о референдуме по вступлению в ЕС

Армянский премьер сообщил, когда может быть организован референдум о вступлении Армении в Европейский союз.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга с представителями СМИ рассказал главное условие для проведения референдума по вступлению страны в Евросоюз.

По его словам, он может быть организован тогда, когда "вопрос вступления страны в ЕС станет более предметным".

"Этот референдум не может состояться до тех пор, пока не будет предметности по этому вопросу. То есть, до проведения этого референдума мы должны будем как минимум обратиться в ЕС по вопросу членства"

– Никол Пашинян

Также премьер коснулся вопроса введения ограничительных мер российской стороны в отношении армянских товаров.

Как подчеркнул Пашинян, нет такой ситуации, когда Армения окажется в "безвыходном положении из-за политики его команды".

Он заявил, что в настоящее время у Еревана есть различные альтернативы.

При этом Пашинян отметил, что планов по выходу из ЕАЭС у него нет.