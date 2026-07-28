В Турции задержали главу района Стамбула

Глава Ускюдара Синем Дедеташ была задержана силовиками Турции. Ее подозревают в получении взятки и ряде других преступлений.
Правоохранители Турции задержали главу муниципалитета Ускюдар Стамбула Синем Дедеташ, проинформировала пресс-служба прокуратуры турецкого мегаполиса.
Уголовное дело связано с предполагаемой коррупционной деятельностью Дедеташ. По версии следствия, чиновница получала взятки, присваивала имущество, а также оказалась причастна к созданию преступной группы.
Обыски прошли по 11 адресам. Вместе с Дедеташ задержаны еще пять подозреваемых.
Всего силовые структуры Турции в рамках антикоррупционного расследования задержали десятки глав муниципалитетов в 81 регионе страны.