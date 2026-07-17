Отказавшись от евразийской интеграции, Армения окажется в сложнейшей экономической ситуации - ей не удастся за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость собственной экономики, полагают в службе внешней разведки России.

Вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Армению ждет глубокий экономический кризис, полагают в Евросоюзе, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"В Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении. Обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость "гребущих" в сторону ЕС армянских властей"

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ЕС манит к себе Армению, но помочь ей ничем не может - компенсировать Еревану миллиардные издержки от выхода из ЕАЭС он просто не в состоянии. Многие страны Европы не готовы открывать свои рынки для товаров из Армении, у них достаточно своих проблем.

"Нарастающие экономические проблемы в Евросоюзе, обусловленные антироссийской санкционной политикой и маниакальным стремлением евробюрократов поддерживать войну на Украине, не дадут Брюсселю возможности компенсировать Еревану миллиардные издержки"

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Помимо этого, открытие рынков нанесет ощутимый удар европейским национальным производителям, которые уже зарекомендовали себя на собственных рынках, и это вполне ожидаемо послужит катализатором для протестных акций, чего Европе очень хотелось бы избежать, полагают в СВР.

С другой стороны, Евросоюз уже сейчас требует от правительства Армении разорвать гуманитарные связи с Россией и сократить присутствие российского бизнеса в стране.

"Брюссельские бюрократы продолжат убеждать Ереван в своей безоговорочной поддержке. Пробуксовку с оказанием конкретной помощи в ЕС намерены объяснять тем, что присоединение к союзу будет полностью зависеть от Еревана и его "достижений" на пути евроинтеграции"

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В числе европейских "завлекалочек" – обещание перспектив либерализации визового режима для армянских граждан и обещания в необозначенном обозримом будущем превратить Армению в "процветающий перекресток мира", отмечают во внешней разведке.

Напомним, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным не называл точных сроков проведения в стране референдума по вступлению в Евросоюз, хотя в разговоре была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Волнует ли ЕС судьба Армении?

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что в Брюсселе никого не волнует вопрос о том, что будет происходить с армянским народом и обществом после отказа от ЕАЭС.

"ЕС нужно получить плацдарм на Южном Кавказе, чтобы проводить свою политику в данном регионе, продвигаться дальше. Поэтому для Евросоюза главное – продвигать свою политику. ЕС выступает только за себя, за свое доминирование в мире и за свою геополитическую борьбу. Все остальные для него – это лишь почва, на которой эта борьба происходит. Вот и Армения для ЕС – это почва, на которой будет происходить ее борьба с другими геополитическими соперниками", – пояснил он.

Когда будет референдум по евроинтеграции в Армении?

Говоря о перспективах проведения в Армении референдума по вопросу евроинтеграции, эксперт отметить, что в ближайшее время премьер-министр Никол Пашинян проводить его не будет, и в целом глава армянского правительства будет затягивать этот процесс столько, сколько сможет.

"Пашиняну для того, чтобы сохранить свою политическую стабильность, важно продолжать движение на Запад, при этом получая ресурсы для этого движения на Востоке, то есть интегрироваться с ЕС, но получать все возможные экономические преференции от ЕАЭС. Поэтому выбора или-или он делать не будет, он будет продолжать стоять в позе двух раздвигающихся опор, своих ног, и так разъезжаться между ними, пока не сядет на шпагат или не провалится. Но это будет не скоро. А пока он будет говорить, что референдум Армения проведет, но не сейчас, сейчас она к этому не готова, нужно провести еще подготовительные мероприятия и так далее, и так далее", – пояснил директор Института современного государственного развития.

"Скорее всего, если референдум пройдет сейчас, Армения проголосует против вступления в ЕС. Этого Пашинян не может допустить. Поэтому ему нужно провести серьезную информационную кампанию, создать из России полноценный образ врага. После этого можно будет проводить референдум", – заключил Дмитрий Солонников.