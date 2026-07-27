Дмитриев заявил о манипулировании ценами на нефть

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев считает, что снижение цен на нефть после ударов хуситов по саудовским объектам в Красном море связано с манипулированием рынком.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев увязал с манипулированием нефтяным рынком падение цен на нефть после атак хуситов в Красном море.

Соответствующий пост был опубликован им на официальной странице в социальной сети.

"Неужели кто-то манипулирует ценами на рынке нефти, который упал на 8% после потери предложения в объеме около 5 млн баррелей в сутки?"

– Кирилл Дмитриев

Напомним, ранее йеменские хуситы заявили о нанесении удара с помощью беспилотников по объектам транспортировки нефти в Саудовской Аравии в Красном море.

В связи с этим произошло снижение стоимости нефти марки WTI более чем на 8%.